"No va a quedar en la impunidad": Ministro Elizalde se refiere a detención de "coyotes" que trasladaban migrantes de Chile a Perú

10 ag. 2025 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), se refirió a la detención en Perú de la banda de "coyotes" conocida como "Los discretos de la frontera", quienes fueron capturados cuando trasladaban migrantes ilegales desde Chile a territorio peruano.

¿Qué dijo el ministro Elizalde?

En su despacho para Meganoticias Actualiza, la periodista Javiera Lagos explicó que el jefe de gabinete aseguró que nuestro país también está llevando a cabo diversas estrategias de control fronterizo para mitigar el actuar de estas bandas delictuales en los pasos no habilitados de la frontera.

"Se han llevado adelante investigaciones exitosas que han permitido la detención. Lo más relevante, estos hechos no van a quedar en impunidad y finalmente se habilitarán las máximas sanciones que establece la ley", aseguró el ministro en un punto de prensa en la Plaza de la Constitución.

Tras esto, agregó que "son varias las investigaciones que están en curso y bueno, las medidas que van teniendo éxito se van dando a conocer a través de la detención y la puesta a disposición de la justicia de quienes participan en estas bandas".

"Los discretos de la frontera"

En un megaoperativo de la Policía Nacional de Perú (PNP) en Tacna, la Dirección de Inteligencia de Lima y la Superintendencia Nacional de Migraciones, se logró "intervenir" a 38 extranjeros, de diversa nacionalidad, que intentaban entrar irregularmente al país incaico desde Chile.

Según explicó el gobierno peruano, los hechos ocurrieron entre los hitos 10 y 12 de la frontera -un paso ilegal desde Chile a Perú-, en donde se descubrió que los migrantes eran trasladados en cuatro vehículos que pertenecerían a la banda "Los discretos de la frontera".

Gracias al megaoperativo, los efectivos de la PNP lograron detener a seis ciudadanos peruanos que se desempeñaban como "coyotes", o sea, personas que transportan migrantes de forma ilegal. Estos fueron acusados del delito de "tráfico ilícito de migrantes" y puestos a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) Tacna.

Por otro lado, los 38 migrantes irregulares también fueron llevados a la Divincri Tacna, "donde el equipo de Migraciones realizó la respectiva verificación migratoria, a fin de determinar el tipo de infracción cometida e iniciar el proceso sancionador correspondiente".

"Es importante resaltar que estos trabajos se vienen desarrollando a lo largo de la frontera. Intervenciones grandes, como esta, la hacemos luego de un paciente trabajo de inteligencia. Es una unidad de élite que está interviniendo", explicó el general Arturo Valverde, de la PNP.

El oficial policial también destacó el trabajo conjunto con la Superintendencia Nacional de Migraciones, quienes "nos brindan la data inmediata y se procede a la expulsión inmediata de los extranjeros que ingresaron irregularmente".

