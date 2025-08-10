"Los discretos de la frontera": Megaoperativo logra capturar a seis "coyotes" que trasladaban 38 migrantes desde Chile a Perú

10 ag. 2025 - 09:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un megaoperativo en la frontera entre Chile y Perú logró la detención de seis "coyotes" de nacionalidad peruana que trasladaban de forma ilegal a 38 migrantes desde nuestro país al territorio peruano. Los detenidos formarían parte de la organización criminal conocida como "Los discretos de la frontera".

Seis "coyotes" detenidos en megaoperativo

Efectivos de la Policía Nacional de Perú (PNP) en Tacna, la Dirección de Inteligencia de Lima y la Superintendencia Nacional de Migraciones, realizaron esta acción policial que logró "intervenir" a 38 extranjeros, de diversa nacionalidad, que intentaban entrar irregularmente al país incaico desde Chile.

Según explica el gobierno peruano, los hechos ocurrieron entre los hitos 10 y 12 de la frontera -un paso ilegal desde Chile a Perú-, en donde se descubrió que los migrantes eran trasladados en cuatro vehículos que pertenecerían a la banda "Los discretos de la frontera".

Gracias al megaoperativo, los efectivos de la PNP lograron detener a seis ciudadanos peruanos que se desempeñaban como "coyotes", o sea, personas que transportan migrantes de forma ilegal. Estos fueron acusados del delito de "tráfico ilícito de migrantes" y puestos a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) Tacna.

Por otro lado, los 38 migrantes irregulares también fueron llevados a la Divincri Tacna, "donde el equipo de Migraciones realizó la respectiva verificación migratoria, a fin de determinar el tipo de infracción cometida e iniciar el proceso sancionador correspondiente".

"Expulsión inmediata" de migrantes

"Es importante resaltar que estos trabajos se vienen desarrollando a lo largo de la frontera. Intervenciones grandes, como esta, la hacemos luego de un paciente trabajo de inteligencia. Es una unidad de élite que está interviniendo", explicó el general Arturo Valverde, de la PNP.

El oficial policial también destacó el trabajo conjunto con la Superintendencia Nacional de Migraciones, quienes "nos brindan la data inmediata y se procede a la expulsión inmediata de los extranjeros que ingresaron irregularmente".

