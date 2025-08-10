Final feliz para caballo "Luis Miguel" de la banda criminal apodada "carreta chorros": Fue adoptado y tendrá nueva vida

10 ag. 2025 - 10:22 hrs.

¿Qué pasó?

Hace un par de días Carabineros detuvo en Talcahuano a dos delincuentes conocidos como los "carreta chorros", ya que se dedicaban a cometer robos a bordo de una carreta en dicha comuna del Biobío. Sin embargo, los sujetos no estaban solos, porque en sus andanzas los acompañaba el caballo "Luis Miguel".

Detienen a los "carreta chorros" de Talcahuano

El corresponsal de Meganoticias en la zona, Rodolfo Ríos, explicó que estos ladrones se dedicaban principalmente a sustraer equipos tecnológicos, como unos ventiladores que robaron en noviembre de 2023 en la 4° Compañía de Bomberos de Talcahuano.

Otros de sus delitos era el robo de las rejas perimetrales a lo largo de la vía férrea por donde circula el Biotren, en sectores como Las Higueras o El Arenal de la ciudad puerto. De hecho, varias cámaras de seguridad los captaron sacando estas rejas y poniéndolas en la carreta.

Pese a los delitos que se les imputan desde al menos dos años, los "carreta chorros" eran cautelosos en no realizar robos de una suma considerable, por lo que tras su formalización solo quedaron con la medida cautelar de "arresto domiciliario nocturno".

La nueva vida del caballo "Luis Miguel"

Tras la detención de sus dueños, el caballo "Luis Miguel" quedó al cuidado de Carabineros, pero estos, junto al municipio de Talcahuano, solicitaron a la Fiscalía poder llevarlo a una universidad de la zona para que recibiera atención veterinaria.

Tras ser atendido, ante el evidente mal estado en el que se encontraba, una familia adoptó al equino al que rebautizaron como "Renzo". Con ese nombre, ahora el caballo podrá iniciar una nueva vida alejado de la criminalidad.

