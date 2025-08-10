Persecución termina con accidente de tránsito en Lo Prado: Delincuentes dispararon a Carabineros mientras escapaban

10 ag. 2025 - 06:41 hrs.

¿Qué pasó?

En momentos en que Carabineros realizaba una ronda extraordinaria en la comuna de Lo Prado, se comenzó una persecución a un vehículo que al notar la presencia policial, se dio a la fuga.

El hecho ocurrió a eso de las 04:00 horas de la madrugada de este domingo, dando inicio a un seguimiento controlado por las calles de la comuna.

Durante la persecución, los antisociales comenzaron a percutar disparos contra la patrulla policial, para luego terminar el seguimiento con un accidente de tránsito en el que se vio involucrado el auto de los delincuentes, como también el carro de Carabineros.

"Producto de este hecho se encuentran tres detenidos, desconocemos las lesiones, pero se encuentra procedimiento en desarrollo", precisó la Capitán Francisca Arrieta de Carabineros.

En cuanto a los detenidos, se trata de tres individuos de sexo masculino, cuyas identidades no han sido reveladas, sin embargo, de manera preliminar se informó que todos serían de nacionalidad chilena.

De momento se realizan las diligencias pertinentes, ya que el vehículo de los antisociales no contaba con encargo por robo, por lo que se desconoce las razones que los motivaron a huir y disparar contra los uniformados.