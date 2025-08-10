Volcamiento de bus de pasajeros deja 15 heridos cerca del Salto del Laja

10 ag. 2025 - 09:53 hrs.

¿Qué pasó?

El volcamiento de un bus de pasajeros dejó 15 personas lesionadas en un accidente que ocurrió este domingo en la Ruta 5 Sur, a la altura de Salto del Laja, en el límite de las comunas de Cabrero y Los Ángeles, Región del Biobío.

El hecho ocurrió cerca de las 06:30 horas, en el kilómetro 474 de la autopista. Por razones que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, volcando a un costado de la vía.

Unidades de Bomberos de Los Ángeles, Cabrero, Monte Águila y Laja llegaron al lugar para socorrer a las víctimas, quienes fueron derivadas a distintos recintos asistenciales.

Según informaron las autoridades, los afectados se encuentran con lesiones de diversa consideración, aunque ninguno está en riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del suceso.