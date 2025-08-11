Balean a dos hermanos mientras celebraban un cumpleaños en La Pintana: Uno está en riesgo vital

11 ag. 2025 - 06:27 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hermanos resultaron heridos tras un ataque a tiros pasada la medianoche de este lunes en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, mientras celebraban un cumpleaños al interior de un domicilio.

¿Qué se sabe de la balacera en el cumpleaños?

De acuerdo a lo informado por la fiscalía ECOH, desconocidos se acercaron a eso de las 00:10 horas hasta las inmediaciones de un inmueble, ubicado en calle Violeta Parra, y percutaron disparos en contra de las personas que estaban en el lugar.

A raíz del ataque, dos hermanos resultaron lesionados, uno de ellos quedando en riesgo vital producto de un impacto de bala en la cabeza. Actualmente, está siendo atendido en el Hospital Sótero del Río. El otro, en tanto, se encuentra fuera de peligro.

El Ministerio Público instruyó a personal del OS9 para "identificar a los autores de este hecho, levantar evidencia en el lugar y proceder a la detención de los imputados", explicó el fiscal Jorge Cáceres.