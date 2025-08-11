Delincuentes roban al menos 10 vehículos desde una automotora en Cerrillos

11 ag. 2025 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un millonario robo se registró la madrugada de este lunes en una automotora de la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana. Delincuentes sustrajeron al menos 10 vehículos nuevos.

El hecho ocurrió en avenida Pedro Aguirre Cerda 5007, en la automotora Valenzuela & Delarze, lugar hasta donde llegó la banda de delincuentes y vulneraron los sistemas de seguridad para ingresar.

Delincuentes robaron entre 10 a 15 vehículos

El mayor Alexis Durán, de la 34 Comisaría Vista Alegre, explicó que el delito quedó al descubierto luego que seguridad municipal se percatara que el portón de acceso estaba abierto, por lo que se dio aviso a Carabineros y estos a personal de la empresa.

Funcionarios policiales llegaron hasta la automotora e hicieron una revisión al interior del local. Allí "se percataron que los individuos habrían roto algunos ventanales y revisado algunas dependencias", relató el uniformado.

De acuerdo a su relato, al interior de esas dependencias los asaltantes "sacaron unas llaves, las cuales correspondían de 10 a 15 vehículos", declaró, agregando que son de las marcas Fiat, Ram y Kia.

Al respecto, la autoridad indicó que por ahora no se mantiene la cifra exacta de los automóviles sustraídos. Por ello, indicó que la empresa "tiene que hacer un inventario, así como también el avalúo".

El mayor Durán informó que los vehículo robados se encontraban en el exterior de la automotora y que los delincuentes se fueron a bordo de ellos. Por el momento "no se mantienen imágenes" de cámaras de seguridad, añadió.