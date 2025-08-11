Balacera en Conchalí: Mujer muere tras ser baleada dentro de su casa

11 ag. 2025 - 11:59 hrs.

¿Qué pasó?

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía de Chile (ECOH), en conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI, se encuentran investigando un homicidio consumado con arma de fuego en la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana.

La víctima es una mujer de 60 años, que falleció en el lugar luego de recibir disparos por parte de desconocidos mientras se encontraba en su domicilio.

Fallece mujer tras ser baleada dentro de su casa

La balacera ocurrió durante las horas de la madrugada, en el sector de calle El Mercurio con Diamante, donde las autoridades se encuentran desplegadas para esclarecer la dinámica de los hechos.

Hasta el momento, se han contabilizado seis evidencias balísticas en el lugar, los cuales, aparentemente, habrían sido dirigidos en su totalidad en dirección del domicilio de la víctima.

"Hay evidencia balística en la calzada, esto está siendo materia de investigación. Conforme a la información proporcionada por vecinos, anoche habrían escuchado disparos, no saliendo al exterior, ni tampoco llamando a Carabineros. Y hoy, cuando van a hacer sus labores, se percatan de la situación", expresó el capitán Milan Provoste, de la 5° Comisaría de Conchalí.

El motivo del ataque, que habría sido premeditado, aún es motivo de investigación. Sin embargo, se habla de la búsqueda de una persona, quien viviría con la víctima.

