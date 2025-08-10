Enel anunció corte de luz en cuatro comunas de la RM para "mejorar la calidad de servicio": Revisa los sectores afectados
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este domingo 10 de agosto en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en cuatro comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas en algunas comunas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este domingo 10 de agosto?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Santiago, San Miguel, Maipú y Cerrillos.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que será por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Santiago
Corte de luz en San Miguel
Corte de luz en Maipú
Corte de luz en Cerrillos
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
