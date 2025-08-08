Por hasta 7 horas: Enel anuncia cortes de luz en sectores de nueve comunas de la RM
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel confirmó una serie de cortes de luz en sectores acotados de nueve comunas de la Región Metropolitana para este viernes 8 de agosto. La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía y está prevista para extenderse por hasta siete horas en algunos casos.
Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este viernes?
La Florida: Desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.
Peñalolén: Desde las 9:30 hasta las 16:30 horas.
Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
Ñuñoa: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.
Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
La Cisterna: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
