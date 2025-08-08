Logo Mega

Por hasta 7 horas: Enel anuncia cortes de luz en sectores de nueve comunas de la RM

¿Qué pasó?

Enel confirmó una serie de cortes de luz en sectores acotados de nueve comunas de la Región Metropolitana para este viernes 8 de agosto. La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía y está prevista para extenderse por hasta siete horas en algunos casos.

Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este viernes?

La Florida: Desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.

Peñalolén: Desde las 9:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

