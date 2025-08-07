Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¿Dónde y a qué hora?: Enel confirma cortes de luz en sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana

¿Qué pasó?

Enel confirmó una serie de cortes de luz en sectores acotados de cuatro comunas de la Región Metropolitana para este jueves 7 de agosto. La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía y está prevista para extenderse por hasta seis horas en algunos casos.

Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

Lo más visto de Nacional

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 01:00 hasta las 05:00 horas.

Todo sobre Corte de luz

Leer más de

Notas relacionadas