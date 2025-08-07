¿Dónde y a qué hora?: Enel confirma cortes de luz en sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana

07 ag. 2025 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Enel confirmó una serie de cortes de luz en sectores acotados de cuatro comunas de la Región Metropolitana para este jueves 7 de agosto. La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía y está prevista para extenderse por hasta seis horas en algunos casos.

Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 01:00 hasta las 05:00 horas.

