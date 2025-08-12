Allanan casa en Renca donde estuvo secuestrado el exalcalde Montoya: Hallaron parte de un dedo y hay dos detenidos

12 ag. 2025 - 11:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) terminó este martes con la detención de dos personas, en medio de diligencias relacionadas con el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido a fines de junio.

La captura de los presuntos involucrados en el delito se concretó tras el allanamiento de una vivienda ubicada en el pasaje Ovalle de la Villa Sarmiento, en la comuna de Renca, identificada como el lugar en donde Montoya estuvo retenido.

De acuerdo a información confirmada por Meganoticias, los aprehendidos serían personas que facilitaron el inmueble para la comisión del crimen. Se trata de un hombre y una mujer, ambos adultos y de nacionalidad chilena.

Detenidos podrían ser integrantes de "Los mapaches"

De momento no se ha confirmado si las dos personas forman parte de la organización criminal internacional conocida como "Los mapaches", facción del Tren de Aragua que ha sido sindicada como responsable del secuestro del exjefe comunal.

Se encontraron restos biológicos en la casa

Durante el procedimiento policial, al interior de la vivienda se encontraron restos biológicos. Se trata de una falange de un dedo meñique izquierdo, motivo por el que el Servicio Médico Legal llegó hasta el sitio para realizar las diligencias.

De acuerdo a información preliminar, existirían otros hechos de secuestro vinculados a esta casa, la que sería de tránsito. De hecho, el resto biológico encontrado sería precisamente de otra víctima que estuvo retenida en el lugar.

Además, ha trascendido que el inmueble estaría subdividido en al menos dos espacios: uno de ellos se usaría como sitio de cautiverio y en el otro viviría una familia.