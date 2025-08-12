Vehículo se incendió en plena Ruta 68 a la altura de Pudahuel: Habría sido por un accidente

12 ag. 2025 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un presunto accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este martes terminó con un vehículo incendiado en plena Ruta 68, a la altura de la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

¿Qué se sabe sobre el vehículo incendiado en Ruta 68?

A eso de las 05:00 horas los conductores que transitaban por la carretera reportaron la emergencia, ocurrida en el sector cercano al Servicentro Copec, en la pista que va en dirección a Valparaíso.

Se presume que el incendio se originó luego que el automóvil fuese colisionado por un camión. De manera preliminar, el único herido sería el conductor del vehículo siniestrado.

Según TransporteInforma, a raíz del hecho actualmente existe restricción de berma y pista derecha en el kilómetro 9 de la carretera, hacia la costa. Solo la pista izquierda está habilitada.

Personal de Bomberos llegó al lugar para trabajar en la emergencia, logrando controlar el fuego pasado algunos minutos. El automóvil terminó completamente destruido.