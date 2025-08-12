Múltiples balaceras en La Pintana dejan un muerto y tres heridos

12 ag. 2025 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta noche se registró en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, donde al menos dos balaceras distintas dejaron el saldo de una víctima fatal y tres personas heridas durante la madrugada de este martes.

El primero de los hechos tuvo lugar en población El Castillo, donde dos hombres y una mujer fueron atacados a balazos en plena vía pública. Casi en paralelo, un joven de 27 años de edad fue asesinado al interior del sector Santo Tomás, en la misma comuna.

Triple homicidio frustrado en El Castillo

El fiscal Eduardo Jeria, del Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, "estaban caminando en el lugar cuando se efectúan los disparos".

El tiroteo ocurrió en calle El Lingue, al interior de la población El Castillo, y dejó a uno de los hombres con heridas en su cadera, al otro con lesiones en su clavícula y pierna, y a la mujer con una herida en su mano. Los tres fueron ingresados al Hospital Padre Hurtado, donde permanecen fuera de riesgo vital.

Respecto a la dinámica, el persecutor señaló que "la idea es trabajar y ver si este hecho tiene relación con otros ocurridos en el mismo sector, días anteriores".

Un muerto en Santo Tomás

Mientras funcionarios policiales y de ECOH realizaban diligencias al interior del Hospital Padre Hurtado a raíz de la balacera ocurrida en población El Castillo, se reportó el ingreso de otro hombre herido de bala al mismo centro de salud.

La víctima fue identificada como un hombre de 27 años de edad, quien "presentaba tres impactos balísticos, uno en el abdomen, en una pierna y en una mano, y que ingresó en riesgo vital y falleció posteriormente dentro del recinto hospitalario", según informó el fiscal.

El persecutor agregó que el hombre fue atacado en plena vía pública la intersección de calles Pablo Sexto y Diego Barros Arana, al interior de la población Santo Tomás. "Se recogieron en el lugar alrededor de 36 vainas y efectivos tuvieron que retirarse del lugar por el clima que se estaba generando", señaló el fiscal.

