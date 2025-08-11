"No sé si lo hacen como diversión": Cámaras de seguridad captan a adolescentes lanzando piedras a vehículos en La Reina

11 ag. 2025 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de La Reina, Región Metropolitana, un grupo de adolescentes fue captado por cámaras de seguridad lanzando piedras a vehículos en movimiento en Avenida Las Perdices, una calle con alto flujo vehicular tanto en la noche como en el día.

En las imágenes se observa a entre tres y cuatro jóvenes arrojando piedras directamente a los automóviles que circulan, provocando, por ejemplo, la rotura de vidrios. Posteriormente, huyen por una escalera cercana en dirección desconocida.

La denuncia de los vecinos del sector

De acuerdo con testimonios de residentes, los adolescentes también han dañado espejos retrovisores de vehículos estacionados. “Pasan corriendo y le pegan una patada”, relató un vecino, quien señaló que a los menores les da igual si dentro del vehículo hay personas que puedan resultar heridas o si la acción puede generar un accidente.

Vecinos manifestaron que no es la primera vez que se registran estos hechos. "De un tiempo a esta parte, desgraciadamente hemos tenido este vandalismo de muchachos jóvenes, mejor dicho de niños, de niños adolescentes", declaró un residente.

El ataque más reciente

El mismo vecino detalló que "la última vez fue la noche del viernes pasado, tipo 23 horas más o menos, estaban cuatro muchachos apedreando primero al frente de la calle a los vehículos que pasaban, después se trasladaron acá a la pista poniente y venía un auto blanco y dos de ellos se metieron a la misma calle (...) para que pare el auto y puedan hacer sus fechorías”.

"Yo no sé si lo hacen como diversión, a lo mejor alguien los manda para distraer, a lo mejor, es muy posible porque hoy en día se usa mucho para la distracción del personal, de las policías", indicó.

"Desgraciadamente, esto puede traer consecuencias mayores porque puede provocar un accidente y hay personas que pueden salir severamente lesionadas, qué sé yo, o peor aún, puede que haya alguna muerte".

Según explicó, no han podido identificar a los responsables debido a que actúan de noche, con capuchas y en grupo, lo que dificulta cualquier acción de control o búsqueda de soluciones.