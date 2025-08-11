Pasará por ocho comunas y tendrá la estación más profunda: ¿Cuándo se inaugura la Línea 7 de Metro?

11 ag. 2025 - 18:00 hrs.

La futura Línea 7 es el proyecto más emblemático de Metro de Santiago en el último tiempo, por los hitos que cumplirá en materia de transporte cuando inicien sus operaciones. Como su tramado unirá dos extremos de la Región Metropolitana, se espera que beneficie a 1,6 millones de personas.

Una de sus 19 estaciones se conocerá como "la más profunda" de toda la red. Por sus 50 metros bajo tierra, no tendrá escaleras mecánicas, sino nueve ascensores con capacidad de entre 30 y 35 personas por viaje (300 pasajeros en simultáneo), los que demorarán apenas 20 segundos en llegar a la superficie.

Cuando se inauguren sus 26 kilómetros, tres comunas tendrán Metro por primera vez en su historia. Así, sus habitantes podrán movilizarse en alguno de sus 37 trenes de conducción automática y avanzada tecnología.

¿Qué comunas componen el recorrido de la Línea 7?

El traslado de un extremo a otro del Gran Santiago tomará apenas 37 minutos, lo que equivale a una reducción del 49%. Durante ese tiempo, la Línea 7 pasará por las siguientes ocho comunas:

Renca (estación terminal. Tendrá Metro por primera vez)

(estación terminal. Tendrá Metro por primera vez) Cerro Navia (tendrá Metro por primera vez)

Quinta Normal

Santiago

Providencia

Las Condes

Vitacura (estación terminal. Aquí se ubicará la "más profunda de la red". Tendrá Metro por primera vez)

De las 19 estaciones que constituirán el futuro recorrido, las tres confirmadas son Puente Cal y Canto (combinación con Línea 2 y Línea 3), Baquedano (combinación con Línea 1 y Línea 5) y Pedro de Valdivia (combinación con Línea 1). En el cruce de Av. Vitacura con Isidora Goyenechea tendrá un cuarto enlace (con Línea 6).

¿Cuándo estaría operativa la Línea 7 de Metro?

Según las estimaciones de la empresa estatal de transporte público subterráneo, la Línea 7 iniciará sus operaciones en 2028, en una fecha que será especificada oportunamente, a medida que avanzan las obras.

Recordar que, a fines de julio, los trabajos en un sector fueron interrumpidos por un desperfecto en "La Matucana", la tuneladora con la que se están haciendo las excavaciones. A la fecha, no se han reportado atrasos en la planificación.

Todo sobre Metro de Santiago