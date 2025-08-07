Metro de Santiago lanza nueva tarjeta bip! con temática de energías renovables: En estas estaciones puedes obtenerla
¿Qué pasó?
De un tiempo a esta parte se ha vuelto cada vez más común que Metro de Santiago lance tarjetas bip! conmemorativas con distintas temáticas, siendo atrayentes para distintos públicos o simplemente para amantes del tren subterráneo.
Anteriormente, se comercializaron tarjetas del clásico literario El Principito, a propósito de una experiencia inmersiva que se realizaría en la estación Baquedano, inspirada en la obra de Antoine de Saint-Exupéry.
Ahora, la estatal, a través de sus redes sociales, confirmó que se han puesto a la venta una tarjeta bip! conmemorativa de "Energías Renovables".
Se trata de la novena tarjeta con esta temática, tratándose de un diseño vertical que recuerda, además, los 50 años que cumple Metro de Santiago durante este 2025.
¿Dónde se puede adquirir la nueva tarjeta bip!?
La tarjeta en cuestión se podrá encontrar en las siguientes estaciones:
Línea 1:
- Los Leones
- Baquedano
- Universidad de Chile
- La Moneda
- Tobalaba
- Los Dominicos
- Pajaritos
- Los Héroes
Línea 2:
- La Cisterna
- Vespucio Norte
Línea 3:
- Universidad de Chile
Línea 4:
- Bilbao
- Plaza Puente Alto
Línea 5:
- Plaza de Maipú
- Vicente Valdés
