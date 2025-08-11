Van 6 detenidos: Capturan a dos nuevos sospechosos por secuestro de empresario en Quilicura

11 ag. 2025 - 23:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía confirmó la noche de este lunes la detención de dos nuevos sospechosos vinculados al secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani concretado el jueves pasado en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Con estas detenciones, el total de personas aprehendidas por el caso asciende a seis individuos. Entre ellos, se sabe preliminarmente que existirían tres adultos y un menor de edad, todos extranjeros.

Noticia en desarrollo...