Encuentran anillo y colgante que podrían ser clave en la desaparición de María Ercira Contreras

12 ag. 2025 - 10:31 hrs.

Un eventual vuelco en el caso de María Ercira Contreras ha salido a la luz en las últimas horas, luego de que un reportaje revelara que dos recolectores de basura detectaron algunas particularidades en los desechos que recogieron en el fundo Las Tórtolas de Limache al día siguiente de la desaparición.



La adulta mayor desapareció el 12 de mayo de 2024, cuando se encontraba celebrando el Día de la Madre junto a su familia en el restaurante de dicho fundo, en la región de Valparaíso, y hasta hoy se desconoce su paradero.

Encuentran un anillo y un colgante

En su paso por el fundo Las Tórtolas al día siguiente de la desaparición, los recolectores "notaron que las bolsas pesaban más de lo normal", aunque no las abrieron. Además, se percataron de la presencia de un anillo y un colgante en el lugar, un antecedente que hasta ahora era desconocido.

En un documento dado a conocer en el matinal de Chilevisión, se indica que "por instrucciones de la dueña, solo recogieron bolsas cerradas que se encontraban fuera del fundo, en un lugar determinado. Los recolectores notaron que las bolsas pesaban más de lo normal, sin embargo, no las abrieron".

María Ercira Contreras

En ese instante, los recolectores habrían notado que en el mismo lugar donde permanecían las bolsas "había un anillo y un colgante que parecían ser de una mujer, los que recogieron, manteniéndolos aún en su poder".

Ante estos nuevos antecedentes, se elevó una solicitud a la Fiscalía el 29 de julio para interrogar a los trabajadores que recogieron la basura.

¿Qué se sabe de los recolectores de basura?

En el escrito se revela que los recolectores de basura viven en el sector de Colliguay, comuna de Quilpué, y el conductor del camión sería conocido como "Pedrito".

En este sentido, se destaca que todos estos testigos "están dispuestos a declarar en la investigación sobre lo que vieron bajo reserva de identidad; entregar las alhajas (joyas) e indicar el lugar desde el cual se levantaron las bolsas de basura, así como el lugar de disposición de las mismas".

El documento finaliza pidiéndole al fiscal "una orden de investigar urgente" para tomar la declaración de los testigos, además de incautar las joyas para determinar si pertenecen a la adulta mayor desaparecida. A su vez, se solicita que se "practiquen ahí todas las diligencias criminalísticas destinadas a la ubicación eventual de los restos".

Por último, el 30 de julio de este año se envió otra solicitud en la que se sugirió entrevistar a un testigo que sabría lo que ocurrió con los recolectores de basura y que podría entregar información sobre su ubicación, con el objetivo de "agilizar estas diligencias".

Todo sobre Policial