Caso María Ercira: Recolectores de basura dicen que bolsas "pesaban más de lo normal" tras su desaparición

11 ag. 2025 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo antecedente podría ser clave en el enigmático caso de María Ercira Contreras, adulta mayor que desapareció el 12 de mayo de 2024 mientras celebraba el Día de la Madre en el restaurante del fundo Las Tórtolas de la comuna de Limache, en la región de Valparaíso.

Este lunes, se reveló en el matinal de CHV que dos recolectores de basura detectaron algunas particularidades en los desechos que recogieron del fundo al día siguiente de la desaparición de María Ercira.

"Los recolectores notaron que las bolsas pesaban más de lo normal"

Una solicitud realizada a la Fiscalía el pasado 29 de julio de este año pidió interrogar a los trabajadores que recogieron la basura del fundo al día siguiente de la desaparición de la mujer.

En el escrito mostrado por el citado medio se indica que "al día siguiente de la desaparición de la señora Ercira desde el fundo Las Tórtolas, el camión de basura pasó por el fundo a recoger los desechos del lugar".

"Por instrucciones de la dueña, solo recogieron bolsas cerradas que se encontraban fuera del fundo, en un lugar determinado. Los recolectores notaron que las bolsas pesaban más de lo normal, sin embargo, no las abrieron", se detalla en el texto.

Asimismo, los recolectores habrían notado que en el lugar donde estaban las bolsas "había un anillo y un colgante que parecían ser de una mujer, los que recogieron, manteniéndolos aún en su poder".

Recolectores estarían dispuestos a declarar

De acuerdo con el documento, los recolectores viven en Colliguay, comuna de Quilpué, y el chofer del camión sería conocido como “Pedrito”.

Todos estos testigos "están dispuestos a declarar en la investigación sobre lo que vieron bajo reserva de identidad; entregar las alhajas (joyas) e indicar el lugar desde el cual se levantaron las bolsas de basura, así como el lugar de disposición de las mismas".

El escrito finaliza solicitándole al fiscal "una orden de investigar urgente" para tomar la declaración de los testigos, además de incautar las joyas para determinar si pertenecen a María Ercira. También pidieron que se "practiquen ahí todas las diligencias criminalísticas destinadas a la ubicación eventual de los restos".

Otro posible testigo

Al día siguiente de la solicitud enviada a la Fiscalía, el 30 de julio se envió una nueva petición al organismo. En esta, se le sugiere tomar declaración a un testigo que también sabría qué pasó con los recolectores de basura y que "puede entregar datos para su ubicación y relatar lo que sabe sobre este aspecto, para permitir agilizar estas diligencias".

Ambas solicitudes fueron aprobadas por la Fiscalía y se trabaja en ubicar y tomar declaración a los nuevos testigos del caso.

