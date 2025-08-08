Tras donación de Farkas: Así son las casas que se construyeron para víctimas de incendio de Valparaíso

08 ag. 2025 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

A tres meses del inicio de la construcción de viviendas para los afectados del megaincendio de Valparaíso en 2024, las primeras casas, completamente amobladas, fueron entregadas a las víctimas del sector de Canal de Chacao, como parte del proceso de reconstrucción de 50 casas que serán entregadas durante el año en esa zona.

El levantamiento de los inmuebles está a cargo de la ONG Desafío Levantemos Chile y se está llevando a cabo luego de que el filántropo Leonardo Farkas donara su mansión a la organización para estos fines. La venta de esa vivienda se concretó en 3.300 millones de pesos.

Las dos primeras viviendas para las víctimas del incendio ya fueron entregadas y con el aporte de Farkas se proyecta que otras 48 familias puedan regresar a sus hogares en los próximos meses.

Asimismo, a comienzos de julio se entregaron tarjetas de reconstrucción a 12 familias, para compras en tiendas Easy, lo que facilitará la adquisición de materiales y el avance en sus reparaciones.

Así son las viviendas que se construyeron gracias al aporte de Farkas

Las unidades contarán con más de 60 metros cuadrados en un solo nivel, distribuidos en tres dormitorios, un baño, cocina, living y comedor.

Además, están equipadas con ventanas termopanel, sistema cortafuegos y mobiliario completo, incluyendo electrodomésticos, camas y ropa de cama.

"Hace tres meses estábamos en este mismo lugar celebrando el inicio de la reconstrucción de 50 casas”, aseguró el presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell.

