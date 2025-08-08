Comedor solidario en Valparaíso pide ayuda para evitar cierre: Está destinado a adultos mayores en situación de vulnerabilidad

08 ag. 2025 - 13:25 hrs.

Un panorama complicado está viviendo el comedor solidario de la Fundación Javier Arrieta, de la comuna de Valparaíso, debido a que enfrenta una situación financiera adversa y anunciaron que, en caso de no que se logren reunir fondos, deberá cerrar sus puertas.

Mencionar que el lugar está destinado a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

"Prometen que van a revisar el tema, pero aún no pasa nada"

Raúl Cifuentes, director de la Fundación Javier Arrieta, sinceró en un video que "duele profundamente tener que decir que estamos a un mes de tener que cerrarlo. Estábamos con problema de recursos para continuar operando el comedor solidario. Más que un plato de comida, es una instancia de cohesión social, de participación de nuestras personas mayores".

Luego, reconoció que "hemos hecho todos los esfuerzos posibles, hemos golpeado muchas puertas y hemos hablado con mucha gente, ni siquiera el apoyo de instituciones del Estado, por ejemplo. El lugar donde nosotros operamos el comedor solidario tiene un costo altísimo, en arriendo hay una posibilidad de subvención municipal. Hemos levantado los requisitos al municipio, hemos hablado con personas, con concejales, prometen que van a revisar el tema, pero aún no pasa nada y llegamos a esta instancia de tener que por recursos obviamente cerrar".

"Hay vidas detrás de esto, hay historias, hay personas mayores que cuando les comuniqué la noticia que se venía el cierre, hubo lágrimas y pena. Hay un trabajo largo y arduo, hay 42 años de historia de esta fundación y se está deteniendo solamente por falta de recursos, cerro Cifuentes.

Desde la Fundación Javier Arrieta indicaron que dispusieron de un enlace para recolectar fondos. Si quieres ayudar, puedes hacerlo a través del siguiente sitio web (clic acá).