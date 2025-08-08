Incendio afecta a carnicería en pleno centro de Valparaíso

08 ag. 2025 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso trabaja en violento incendio originado en un local comercial ubicado en pleno centro de la ciudad durante la noche de este jueves. La emergencia ha movilizado a ocho unidades de voluntarios y no dejó personas lesionadas.

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Patricio Lara, detalló que "encontramos fuego al interior de una bodega dentro de este local comercial, el cual ya fue controlado, pero estamos trabajando aún en el control total dado que la materialidad de esta edificación tiene muchas modificaciones".

A su vez, Lara explicó que la principal emanación de humo es hacia la calle Rodríguez, a la altura de avenida Pedro Montt. De hecho, fue la gran cantidad de humo la que alertó en un inicio a los equipos de emergencia.

Sin embargo, pese a la intensidad y rápida propagación de las llamas, las autoridades no reportaron personas lesionadas producto del siniestro. Asimismo, los daños estructurales deberán ser evaluados una vez controlada la emergencia por completo.

Respecto al origen del incendio, el comandante Lara agregó que "Bomberos está 100% enfocado en el control de la emergencia y el Departamento de Investigación de Incendios ya está constituido en el lugar y comenzó a realizar las entrevistas previas a los dueños para comenzar con la indagatoria".

