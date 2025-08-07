Diez estudiantes afectados tras emergencia química al interior de una sala de clases en colegio de Villa Alemana

07 ag. 2025 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

Una emergencia por la presunta emanación de un químico afectó la tarde de este jueves a un establecimiento educacional de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, resultando al menos 10 estudiantes afectados.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, Luis Bernal Sandoval, indicó que el hecho ocurrió al interior del Colegio Manuel Montt, hasta donde llegó personal HAZMAT y unidades de rescate a solicitud del encargado del lugar.

De acuerdo a la alerta, la comunidad escolar comenzó a sentir olores y también se reportaron "alumnos que estaban presentando síntomas y molestias de irritación en las vías aéreas", declaró el comandante.

"Un polvo tipo lacrimógena o algún tipo de gas pimienta"

Los equipos de Bomberos llegaron al establecimiento para atender la emergencia y durante la tarde han estado "realizando todo lo que es monitoreo y detección".

Además, confirmó que ya se eliminaron "las fuentes de gas o algunos productos complejos, porque nuestro equipo hasta el momento, en el segundo monitoreo, no nos está arrojando parámetros alterados. Vamos a hacer un descarte visual".

Respecto al origen, el comandante Bernal indicó que probablemente se deba a "un polvo tipo lacrimógena o algún tipo de gas pimienta que hayan aplicado dentro de alguna de las salas".

Esta situación llevó a que 10 alumnos tuviesen que ser evaluados por personal del SAMU "para descartar algún tipo de daño por este producto que aplicaron dentro de una sala de clases".

"No hubo explosión"

Además, aclaró que "no hubo explosión. No fue en el laboratorio de química. Ellos estaban en una sala normal, realizando clases normales, sin ningún tipo de objeto que pudiese generar este tipo de incidentes. Explosiones no hay", insistió.

"Se revisaron todas las fuentes de emisión del colegio con nuestro equipo de detección. No hay fuga de gas, no hay acumulación. Y solamente le dimos la tranquilidad a los apoderados que en este minuto están retirando a los alumnos, porque se les dio la salida de esta jornada", concluyó.