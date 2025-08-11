Barra brava colombiana vendía droga simulando ser comercio ambulante en Valparaíso: Tenían horarios y sistema de turnos

11 ag. 2025 - 12:28 hrs.

Valparaíso, una de las ciudades más turísticas del país y considerada Patrimonio de la Humanidad, enfrenta hoy una grave crisis marcada por el avance del crimen organizado, principalmente de bandas narcotraficantes que usan el comercio ambulante como fachada para vender drogas.

Lejos de ser la "joya del Pacífico", los mismos vecinos aseguran que Valparaíso parece "una ciudad en guerra". Edificios abandonados, el fin del comercio habitual, paredes rayadas y calles sucias, son parte de lo que se puede apreciar a simple vista. Sin embargo, lo que más genera preocupación es la aparición de peligrosas bandas delictuales que se habrían apoderado de las calles de la comuna.

Barra brava colombiana vendía droga simulando ser comercio ambulante

Según mostró un reportaje de Mucho Gusto, en los últimos meses Valparaíso ha registrado millonarios robos a bancos, violentos asaltos a turistas y masiva venta de drogas a través del comercio ambulante.

El caso que más llamó la atención fue la aparición de una barra brava colombiana ligada al narcotráfico. "Es un hecho poco usual, primera vez que una barra brava extranjera se intenta apoderar de un espacio público en Valparaíso", admitieron desde la PDI.

Se trata de una célula de los comandos azules, la barra oficial de club Millonarios de Bogotá, una de las más temidas de Colombia. El grupo comenzó a operar en la plaza Aníbal Pinto, "con horarios establecidos y sistema de turnos donde estaban durante el día y la noche comercializando droga en el lugar", contó un funcionario de la PDI.

Allí, simulaban ser simples comerciantes ambulantes: "En una ocasión, un particular fue a tratar de comprar una de estas figuritas, que era de Star Wars, y los sujetos le dijeron que no estaban a la venta", pues en realidad solo vendían drogas.

Otros grupos pelean por el territorio

El líder de la banda fue identificado como Juan Sebastián Castellanos Ríos, colombiano con un decreto de expulsión vigente en el país. Según la investigación policial, su plan era extender su dominio en nuevos sectores de la ciudad, pero a comienzos de este año la Policía de Investigaciones detuvo a 9 integrantes de la banda, 6 colombianos y 3 chilenas.

Sin embargo, todo apunta a que otras bandas seguirían operando en la ciudad. Según pudo captar el equipo de Mega, en la misma plaza Aníbal Pinto, varias personas que simulan ser comerciantes ambulantes en realidad realizan rápidas transacciones de droga a plena luz del día.

"Entre ellos mismos pelean por territorio. Como a las 8 o 9 de la noche se empiezan a dar cuchillas y se agarran a pelear entre ellos mismos, son bandas rivales", contó un locatario del sector, quien también explicó que además de la venta de drogas suelen cometer varios asaltos a los turistas.

El equipo de Mega intentó contactar a la Municipalidad de Valparaíso y a la Delegación Presidencial, pero no estuvieron disponibles para responder la preguntas del reportaje.

