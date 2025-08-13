Le mutilaron la falange de un dedo: Decretan prisión preventiva para imputado por secuestro extorsivo

13 ag. 2025 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización contra un hombre de nacionalidad venezolana imputado por el delito de secuestro extorsivo, hecho que ocurrió el pasado viernes 8 de agosto.

Según comentó el Ministerio Público, a la víctima se le mutiló una de las falanges de sus dedos. Por este suceso, el tribunal decretó la prisión preventiva del sujeto y fijó un plazo de investigación de 150 días.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El Fiscal ECOH Milibor Bugueño partió refiriéndose a los antecedentes de la causa, contando que el hecho está "relacionado con un secuestro extorsivo ocurrido el viernes 8 de agosto, donde la víctima fue liberada este lunes, resultando con lesiones de consideración, algunas fracturas de costillas y también la mutilación de una falange del dedo meñique de la mano izquierda".

El persecutor señaló que se ha hecho un trabajo en conjunto con la PDI, donde una de las pericias que se realizaron fue la entrada y registro de una vivienda.

"El día de ayer se hizo una entrada y registro por dos causas que estaban muy relacionadas: el secuestro del día viernes y otro secuestro ocurrido la madrugada de lunes, donde había similitudes. Por tanto, había distintas vigilancias que se estaban haciendo en dicho domicilio, por lo que se solicitó una entrada y registro, donde además de las pericias que se realizaron, se encontró que había restos de sangre en algunos lugares y también se encontró esta falange del dedo que correspondía a esta víctima", agregó Bugueño.

Pagaron rescate

Asimismo, y respecto a la liberación de la víctima, el persecutor confirmó que "se terminó pagando un rescate, era parte de lo que buscaban los secuestradores. Una vez que se pagó el rescate, se concurre a la liberación de la víctima. Dentro de los videos extorsivos, se había indicado que si no se pagaba rápidamente, le iban a ir cortando distintos dedos".

Por último, consultado sobre si la vivienda periciada está relacionada con otros secuestros, como el del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, el fiscal Bugueño aclaró que "por información conjunta que tenemos, y obviamente dentro del trabajo de análisis, es que en distintas causas nos dimos cuentas de que algunos videos de las extorsiones tenían algunas características, principalmente en las habitaciones donde se encontraban (los secuestrados)".

