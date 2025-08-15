Tres gendarmes de la cárcel de Valparaíso serán "removidos" de sus funciones actuales tras fuga de peligrosos reos

15 ag. 2025 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Director Nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, entregó una nueva actualización sobre la fuga de tres peligrosos reos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, en la cual informó las medidas que se han tomado acorde avanza la investigación.

Cabe recordar que durante la mañana de este viernes se entregaron detalles referentes al escape de los delincuentes, lo que evidenció que contaron con ayuda desde el exterior para escapar.

Tres funcionarios serán "removidos" de sus funciones

"Se ha conversado y se ha notificado al jefe del establecimiento, un coronel; al jefe operativo del establecimiento, un teniente coronel; y a un mayor, que es el jefe del sector desde el que se origina la irregularidad, que van a ser reubicados, removidos de sus funciones actuales, al margen de la evaluación inmediata de medidas de mayor intensidad", reveló Pérez.

En esa misma línea, la autoridad se refirió a los tres prófugos como "internos de alto compromiso delictual, ubicados en el módulo 105, destinado a reclusos de dicha categoría".

"La segmentación es lo que debemos revisar en detalle, en cuanto a la dinámica interna del recinto y las particulares circunstancias en las cuales los cuatro sujetos llegaron a estar en el mismo lugar en el periodo de interés", agregó.

Finalmente, el Director Nacional sostuvo que "el establecimiento ha tenido una mejora extensible en materia de termovigilancia. Es un establecimiento de alta complejidad, concentramos más de 3.000 reclusos de un perfil muy complejo".

"Nosotros debemos estar doblemente atentos, ajustando nuestros procedimientos, concentrados en nuestros deberes y poniendo freno oportuno a todos aquellos eventos que son indeseados para la seguridad del recinto", concluyó.