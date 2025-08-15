Ayudados por un cable de acero y por la neblina: Gendarmería explica fuga de tres peligrosos reos desde la cárcel Valparaíso

15 ag. 2025 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la revelación de la fuga de tres peligrosos reos desde el complejo penitenciario de Valparaíso, Gendarmería entregó detalles del suceso, aclarando cómo se dieron los hechos que culminaron con los delincuentes prófugos.

Fue el Director Nacional Subrogante de la Gendarmería de Chile, Rubén Pérez Riquelme, quien informó sobre la situación.

¿Qué dijo el Director Nacional de Gendarmería?

En palabras de la autoridad, la situación ocurrió al rededor de las 02:35 horas de este viernes 15 de agosto, cuando "tres reclusos condenados escalan desde sus celdas, cortando barrote, hasta el cuarto nivel del módulo, para luego, con colaboración externa, trenzar una cuerda de acero, que les permite desplazarse sin contacto con el suelo, al estilo canopy".

Frente a los objetos utilizados por los delincuentes para escapar, Pérez sostuvo que "se está practicando la búsqueda del lugar, registro y allanamiento, del desplazamiento que los sujetos efectuaron, para recolectar toda la evidencia posible".

"Con lo encontrado, básicamente con una cuerda de importante longitud, de acero, que habría provenido del exterior, es evidente que se produjo una coordinación. Fue trenzada desde ambos extremos, con el fin de aprovechar la pendiente, además prevaliéndose del horario nocturno y con una niebla muy abundante", especificó la autoridad.

En este sentido, Pérez señaló que los delincuentes se movilizaron de esta forma desde el techo de la celda hasta el exterior, lo cual son "varias decenas de metros".

Además, señaló que "no tenemos indicios de algún acto de corrupción y, de existir, se adoptarán drásticas medidas al respecto".

Finalmente, expuso que "hay un cuarto sujeto, que habitaba con ellos en la misma celda, y que por razones que se desconocen, se mantuvo en el lugar", agregó el Director Nacional, señalando que, a esta hora, las policías se encuentran realizando un intenso operativo para recapturar a los reos. "Es evidente que por falta de coordinación o de osadía, el cuarto sujeto no participa de la fuga", cerró.