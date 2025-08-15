"Esto es un homicidio a sangre fría": Familiares de fallecido en altercado con carabinero de franco desmienten la versión oficial

15 ag. 2025 - 09:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un confuso altercado tuvo lugar en una discoteque de San Bernardo, donde un funcionario de carabineros accionó su armamento personal, dando muerte a un joven y dejando herido a otro. A propósito del hecho, los familiares de la víctima fatal, Bastián, desmintieron la versión oficial, la cual fue entregada por el fiscal Patricio Rozas Ortiz.

Cabe recordar que, de acuerdo a la información otorgada por la autoridad, el carabinero habría actuado en legítima defensa tras recibir una llamada de sus familiares, quienes señalaron haber sido amedrentados por un grupo de sujetos en las afueras de la discoteque.

Familiares de fallecido desmienten la versión oficial

"Están comentando que mi hermano era un delincuente, que tenía una banda, cosas que no son así. Mi hermano es futbolista (...) a lo único que se dedicaba era a jugar a la pelota, nada más", aseguró Valentina, hermana de la víctima.

De acuerdo a ella y también a la pareja de Bastián, el hecho se originó a partir de una pelea al interior del recinto, que luego continuó en el exterior. En su relato, aseguran que el fallecido estaba junto a un grupo de amigos cuando el policía, bajo los efectos del alcohol, inició una riña a golpes con ellos.

"Ellos estaban dentro, con el carabinero que estaba de franco. Él buscó pelea dentro de la disco y le pega un combo a mi pareja. Luego, se terminó la pelea, salen, y el carabinero sigue buscando pelea", sostuvo Ayanai, pareja de la víctima fatal.

"Aquí, las cosas como son. El carabinero estaba tomando. No fue a tomar agua ni a tomarse un té de manzanilla, fue a tomar y a drogarse (sic), porque eso van a hacer a la discoteque. Y más encima tienen el descaro de decir que fue en defensa propia. Eso no es así", aseguró la mujer.

"El carabinero salió, llegó, sacó la pistola (...) Eso es un homicidio a sangre fría. No es legítima defensa. Mi pareja es futbolista, el sábado tenía partido. Desde los once años que ha jugado en la Universidad de Chile, en Magallanes, ahora estaba en otro equipo", agregó.

En esa línea, ambas mujeres cuestionaron el hecho de que carabineros, la institución involucrada en el suceso, esté a cargo del caso: "Necesitamos que PDI tome el caso, no ellos mismos, si ellos fueron los que mataron a mi hermano".