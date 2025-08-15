Altercado en discoteque termina con un fallecido y un herido en San Bernardo: Disparo lo efectuó carabinero de franco

15 ag. 2025 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un altercado terminó con un fallecido en una discoteque de la comuna de San Bernardo, luego que un carabinero de franco usó su arma tras recibir un llamado de sus familiares, quienes señalaron que habían sido amedrentados por un grupo de sujetos.

"El funcionario sale en defensa de sus familiares, y se encuentra directamente con los imputados (...) Al momento de intentar disparar en contra del funcionario, este se defiende accionando su arma personal, dando muerte a uno de los sujetos. En tanto, otro se encuentra en riesgo vital en el hospital Barros Luco en la comuna de San Miguel", relató el fiscal Patricio Rozas Ortiz.

Carabinero hizo uso de su arma

El funcionario de Carabineros, un Cabo Segundo de la dotación de la primera comisaría de Santiago, se encuentra en calidad de detenido en dependencias de la 14° Comisaría de San Bernardo. Acorde al fiscal, el imputado tenía "su armamento personal en regla".

El fiscal señaló que, hasta el momento, el único detenido es el funcionario de Carabineros. Por otro lado, reveló que "habría un tercer sujeto, que se habría dado a la fuga del sitio del suceso".

"En principio, y de acuerdo a los primeros antecedentes, (los sujetos) no habrían alcanzado a disparar. Sí está claro que se mantiene un arma de fuego en el vehículo, en la posición del conductor, quien sería el que estaba apuntando hacia el carabinero de franco", especificó la autoridad.

Además, ni la persona fallecida ni la que se encuentra en riesgo vital contarían con antecedentes penales previos. Se trata de dos mayores de edad de 20 y 21 años, ambos de nacionalidad chilena.

Finalmente, según señaló el fiscal, "el funcionario de Carabineros no tiene alcohol en su cuerpo. El procedimiento es que, efectivamente, tal y como se ha señalado, él habría accionado el arma y, por lo tanto, habría producido la muerte y las lesiones graves de los dos sujetos".

"Procesalmente hablando, tiene calidad de imputado. Sin prejuicio de aquello, estaríamos en presencia de algún tipo de legítima defensa, cuestión que en el transcurso del día iremos clarificando con las diligencias que se encuentran pendientes", concluyó la autoridad.