Recapturan a reo que fue liberado por error en La Serena

14 ag. 2025 - 21:36 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) logró detener en la jornada de este jueves a uno de los reos que habían sido liberados por error desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena, región de Coquimbo.

Cabe recordar que también se realizaron liberaciones erróneas en Copiapó y en Temuco. En el primer caso, el imputado también ya fue recapturado.

¿Qué se sabe del reo recapturado?

Según informó la PDI, la detención se concretó en la ciudad de Caldera, región de Atacama, y corresponde a un hombre de nacionalidad chilena de 38 años.

El hombre, identificado por las iniciales L.A.S.L., cumplía una condena por el delito de tráfico de drogas cuando volvió a ser formalizado por microtráfico y tenencia de celular luego de un allanamiento a su celda.

Medidas tomadas por Gendarmería

El director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, indicó que "desde que hemos tomado conocimiento de estas situaciones se han dispuesto los sumarios administrativos de rigor por parte de cada director regional y también se han efectuado las denuncias al Ministerio Público".

"De la mano de esto se han adoptado otras medidas, dentro de estas, en el caso de las unidades de Copiapó y La Serena se procedió a la suspensión de los funcionarios que cometieron las negligencias en el procesamiento de las órdenes de libertad, y el sumario relacionado con la liberación del sujeto desde la sala de audiencia en Temuco el 12 de julio pasado, se encuentra muy avanzado dicho procedimiento administrativo y ya está en etapa de formulación de cargos", expuso.

Pérez informó que este jueves "se procedió a la remoción del director regional de Copiapó, y en La Serena se ha designado un nuevo director regional que va a asumir durante el transcurso de la próxima semana".

Además, detalló que "en el caso de Copiapó y La Serena, estamos hablando de negligencias de carácter administrativo, de acuerdo a los antecedentes iniciales, en que se recibió órdenes legítimas de los tribunales adecuadamente emitidas, y en que el error recaería de acuerdo a las primeras apreciaciones, en el mal procesamiento o desconcentración de parte de los funcionarios responsables, motivo por el cual ya se ha procedido a su suspensión".