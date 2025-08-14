Gran operativo en La Pintana: Intervienen casa donde habría estado cautivo el empresario secuestrado en Quilicura

14 ag. 2025 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, Carabineros realizó un operativo en una vivienda ubicada en La Pintana, Región Metropolitana, en la cual habría permanecido en cautiverio el empresario Rodrigo Cantergiani, quien fue secuestrado el pasado 7 de agosto en un sector industrial de Quilicura.

¿Qué se sabe del operativo en La Pintana?

El procedimiento se desarrolló en un domicilio ubicado en Inés de Suárez, a la altura de El Procurador, donde la víctima de 63 años habría permanecido cerca de 17 horas.

En el lugar se encuentra trabajando personal del OS9, del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

De acuerdo con la información preliminar, hasta el momento no hay personas detenidas a raíz del operativo, mientras que algunos objetos han sido incautados.

El secuestro del empresario

El pasado jueves 7 de agosto, Rodrigo Cantergiani fue abordado por al menos tres sujetos armados cuando estaba llegando a su empresa en Quilicura. Los delincuentes lo forzaron a subir a un vehículo y posteriormente lo habrían trasladado a la vivienda intervenida en La Pintana.

Luego de extorsionar a su familia, el empresario fue liberado el día viernes 8 de agosto.

Seis ciudadanos extranjeros fueron detenidos por el secuestro, de los cuales tres quedaron en prisión preventiva, mientras que dos adolescentes están en internación provisoria. Además, un imputado quedó con las cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima.