Desbaratan taller clandestino dentro de una toma de San Bernardo y recuperan vehículos robados en automotora de Cerrillos

14 ag. 2025 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves fueron hallados en una toma de San Bernardo tres vehículos de los más de 10 que fueron robados la madrugada del pasado lunes 11 de agosto desde una automotora ubicada en la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a Carabineros, un total de 12 automóviles estaban en la ocupación ilegal, que funcionaría también como taller clandestino. De ellos, nueve ya estaban desmantelados y tenían encargo por robo, pero no corresponden al turbazo en la automotora.

No había personas en el lugar cuando llegó Carabineros

El mayor Edinson Bustos, de la 62 Comisaría de San Bernardo, explicó que el operativo se inició durante la mañana tras algunas denuncias hechas por vecinos del sector. "Estos señalaron que habían ingresado vehículos en días anteriores a este lugar", señaló.

Una vez que personal policial se trasladó a la toma, observaron "tres vehículos nuevos próximos a ser desarmados", los cuales cumplían "con las características del robo que ocurrió el día lunes en la comuna de Cerrillos", declaró el uniformado.

A raíz de este hallazgo se comenzaron a realizar diligencias en el sector, logrando identificar una "cantidad importante de vehículos que estaban en proceso de desarme, nueve vehículos que ya se encontraban totalmente desarmados y desmantelados".

La toma, ubicada en un lugar apartado, aparentemente funcionaba como taller clandestino. "Pareciera ser que se dedicaba a realizar desarmes de diferentes piezas de vehículos", indicó el mayor Bustos.

Por el momento no hay personas detenidas ni tampoco se ha identificado a quien pudiese estar a cargo del lugar. "Cuando se llegó acá no había ninguna persona", complementó el funcionario de Carabineros. El Ministerio Público instruyó las diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI).