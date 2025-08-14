Operativo clave en búsqueda de concejala en Villa Alegre: Hay siete puntos de interés y familia apunta a "crimen organizado"

14 ag. 2025 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se cumplen dos meses exactos desde que desapareció María Ignacia González, concejala de la comuna Villa Alegre, región del Maule, a quien se le perdió el rastro tras salir en su automóvil durante la madrugada del 14 de junio.

Desde entonces, la Fiscalía ha trabajado intensamente en dar con su paradero y en encontrar pistas de su enigmática desaparición. Ahora, se anunció la revisión de siete puntos de interés que serían claves en el caso.

Operativo clave de búsqueda

En los últimos días, se utilizó un moderno dron que se usa en el sector minero y que es capaz de detectar presencia de metales bajo tierra. A partir de esa tecnología, el aparato logró establecer siete puntos estratégicos en los que se podría encontrar el vehículo de la mujer de 73 años.

Por esa razón, este jueves comienza la revisión de los puntos de interés con maquinaria pesada en una búsqueda que se extenderá por cinco días.

"Tenemos mucha esperanza"

Camila Gallegos, hija de la concejala, conversó con Mucho Gusto y afirmó que "tenemos mucha esperanza e interés por los siete puntos que encontró este dron. Estamos esperando alguna respuesta pronta de parte de la Fiscalía, tenemos la confianza".

La joven sinceró que como familia creen que lo más probable es que en el agua no se encuentren hallazgos de su madre, "pero sí hay unas zonas de interés que serían en tierra, por la ladera del río, así que nos importa que revisen esos sectores, algunos sitios privados que requieren una autorización judicial".

Además, explicó que piensan que el auto de su madre puede estar enterrado: "Es la razón de lo que se está buscando ahora (con el dron). Podemos pensar que igual el auto se haya enterrado por el borde de este río. Es un auto grande que no se vio salir por los pórticos de los peajes, no se ha visto en cámaras en Villa Alegre u otras ciudades", explicó.

Apunta a participación de terceras personas: "Fue un crimen organizado"

A pesar de que en un momento se planteó la hipótesis de un posible accidente vehicular, Camila aseguró que "para mí hicieron desaparecer el auto, o lo desarmaron o lo metieron adentro de un camión, ya que en el agua no está".

Asimismo, la mujer planteó que "lo más probable es que hayan tirado el celular al río" y cuestionó cómo es que "justo nadie haya visto algo. Acá toda la gente se ubica, entonces uno se da cuenta cuando hay gente que no es del pueblo. Entiendo que por miedo no digan nada, me imagino que puede haber gente amenazada porque fue un crimen organizado".

Por último, reveló que la PDI ha interrogado varias veces a las personas que estuvieron con su madre antes de su desaparición y aseguró que "ha habido discordancias, por eso mismo es que se le han repetido las preguntas".

