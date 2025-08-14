Es el líder de "Los Piratas" del Tren de Aragua: ¿Quién es el Gordo Alex y qué relación tiene con el crimen de Ronald Ojeda?

14 ag. 2025 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del miércoles se concretó la detención del actual líder de Los Piratas, facción del Tren de Aragua que está directamente vinculada con el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido el 21 de febrero de 2024

La subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general Consuelo Peña, informó que la detención se concretó tras un procedimiento del OS9 de Carabineros realizado poco antes de la medianoche en un edificio de Estación Central, en la Región Metropolitana.

¿Quién es el "Gordo Alex" y qué relación tuvo con el crimen de Ronald Ojeda?

Alfredo José Henríquez Pineda, conocido como el "Gordo Alex", o también "Gordo Concepción" o "Gordo Conce", es un ciudadano venezolano, actual líder de Los Piratas, que habría tenido participación directa en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda.

Según detalló el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, "participó en una de las fases del crimen de Ronald Ojeda, particularmente en el secuestro como autor material. Tuvo un rol relevante de liderazgo en la parte operativa del delito de secuestro".

Sin embargo, aclaró que no solo se le investiga por este crimen, sino también por otros secuestros y delitos en los que habría participado él y otros integrantes de la organización. Incluso, una de las líneas investigativas lo relaciona con el secuestro del empresario de Quilicura la semana pasada.

Escapó de Chile y se convirtió en líder de Los Piratas

Héctor Barros, fiscal regional ECOH, contó que en la actualidad el Gordo Alex "tiene niveles de jerarquía que no tenía al momento en que participa del secuestro".

La investigación apunta a que tras el crimen, salió del país con otros integrantes del grupo entre el 27 y 28 de febrero por pasos no habilitados, con destino a Perú, Colombia y Venezuela. Sin embargo, había regresado a Chile con el objetivo de rearmar la organización criminal.

"Presumimos que este sujeto regresó a nuestro país con la finalidad de rearmar los distintos brazos de esta estructura criminal transnacional. Por eso es tan importante la detención de este peligroso delincuente, porque de esa forma evitamos que se vuelva a reorganizar en el país", explicó Barrientos.

"Sostenemos la tesis de un hecho político"

Respecto al crimen de Ojeda, el fiscal destacó que "nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político", ya que no se han registrado casos similares ni antes ni después de este.

Además, destacó que de momento hay 12 detenidos por este crimen, aunque aclaró que también "los autores materiales son siempre un objetivo dentro de una investigación".

El lunes 18 de agosto se realizará el control de detención y formalización de Henríquez, instancia en la que se espera que quede en prisión preventiva.

