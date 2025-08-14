Caso Ronald Ojeda: Detienen a uno de los líderes de "Los Piratas" del Tren de Aragua por crimen de exmilitar

14 ag. 2025 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía ECOH informaron este jueves una nueva detención vinculada al secuestro con homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, hecho ocurrido en febrero de 2024 en la Región Metropolitana.



De acuerdo a los primeros antecedentes confirmados, se trata de una ciudadano venezolano que permanecía con situación irregular en nuestro país, y que fue identificado como uno de los líderes de "Los Piratas", facción del Tren de Aragua.

De momento se desconocen detalles de la detención, así como la identidad del aprehendido, sin embargo, se espera que a las 10:00 horas el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, y el Fiscal Regional ECOH, Héctor Barros, entreguen más antecedentes.

Noticia en desarrollo...