Joven muere acribillado mientras andaba en bicicleta en La Pintana

14 ag. 2025 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven murió baleado durante la madrugada de este jueves en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana. El hecho ocurrió al interior de la población Santo Tomás, donde la víctima circulaba en bicicleta al momento de ser atacado.

El fiscal Eduardo Pontigo, del Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), precisó que la denuncia se realizó alrededor de las 22:50 horas del miércoles. "Al llegar al lugar se verifica que efectivamente había un sujeto que tenía entre siete a ocho disparos en su cuerpo, tanto en la parte torácica como en su rostro", informó.

En cuanto a la dinámica de los hechos, el persecutor relató que el joven "iba por calle Antonio Machado y en definitiva, acá en el sector de Santo Tomás, había sido seguido por un vehículo y que desde este se le habrían dado disparos en movimiento mientras la víctima andaba en bicicleta".

El fiscal agregó que en medio de la balacera, el joven abandonó su bicicleta e intentó huir; sin embargo, los atacantes continuaron disparándole hasta abatirlo en plena vía pública a las afueras de un domicilio.

El automóvil en el cual se trasladaban los autores del crimen fue identificado como un Kia Morning de color gris. La víctima, por otro lado, corresponde a un hombre de 19 años de edad con antecedentes policiales por delitos menores.

Finalmente, el fiscal comentó que funcionarios de ECOH, así como de la Brigada de Homicidios de la Policía De Investigaciones (PDI) permanecen en el lugar, efectuando el empadronamiento de testigos y el registro de cámaras de seguridad para esclarecer la dinámica de los hechos.

