Persecución por Maipú termina con dos adultos y un menor detenidos por robo de vehículos

14 ag. 2025 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

Tras un intenso operativo, personal de Carabineros logró la detención de tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, tras ser acusados de robar vehículos. El procedimiento se registró la madrugada de este jueves en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

La captura de la banda se concretó a eso de las 00:50 horas por parte de funcionarios del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), posterior a una persecución por las calles de la capital. Los automóviles sustraídos lograron ser recuperados.

Banda delictual cuenta con antecedentes previos

De acuerdo a lo informado por Carabineros, cerca de la medianoche, funcionarios policiales que se mantenían desplegados en patrullajes preventivos en Maipú observaron a un grupo de personas manipulando un vehículo con encargo reciente por robo con violencia, sustraído en la misma comuna.

Los individuos al ver la presencia policial subieron a un segundo vehículo, que también tenía encargo vigente por el mismo delito de robo con violencia ocurrido el miércoles en Peñalolén.

Así, se inició un seguimiento controlado hasta la intersección de las calles Las Galaxias con Los Asteroides, en donde se detuvo a tres antisociales junto con la recuperación de ambos vehículos, junto con varias especies de propiedad de las víctimas.

Posterior a su captura, se logró posicionar a la banda en la sustracción de ambos vehículos, por lo que quedaron bajo arresto por el delito de robo con violencia. Además, se confirmó que en los dos ilícitos las víctimas resultaron con lesiones de carácter leve.

Los detenidos corresponden a tres personas de nacionalidad chilena, dos de ellos de 19 años y un adolescente de 17, todos antecedentes policiales previos. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.