Delincuentes entran a robar a empresa de hombre que fue secuestrado en Quilicura la semana pasada

14 ag. 2025 - 20:43 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este jueves, un grupo de delincuentes realizó un robo en la empresa Ceroplas, ubicada en Quilicura, Región Metropolitana. La compañía pertenece al empresario que fue secuestrado el pasado 7 de agosto en la comuna.

Ya se dio cuenta del hecho al Ministerio Público, y se está espera de que instruya las diligencias respectivas.

¿Qué se sabe del robo?

Según información de Carabineros, cerca de las 20:20 horas, recibieron una denuncia a nivel 133, en la cual una mujer manifestó que individuos habían ingresado al recinto emplazado en Avenida Colorado.

El personal policial se trasladó al lugar y se entrevistaron con uno de los jefes, el cual contó que se percató de la presencia de tres sujetos, a rostro cubierto, cuando se encontraba al interior de la empresa.

Los delincuentes ingresaron al segundo piso, desde donde robaron dos notebooks de una de las oficinas, además de dejar diversos daños al entrar.

Posteriormente, los individuos se dieron a la fuga por una puerta posterior, donde los esperaba un automóvil.