Cortan ruta 5 Sur tras accidente en Villa Alegre: Tres lesionados luego de choque frontal entre dos vehículos

15 ag. 2025 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento accidente de tránsito tuvo lugar en la ruta L16, que une Villa Alegre con la ruta 5 Sur, durante las horas de la madrugada de este feriado del 15 de agosto, el cual dejó al menos a tres lesionados luego de la colisión de dos automóviles.

Preliminarmente, según consignó Carabineros, uno de los vehículos se iba trasladando en dirección hacia la ruta cuando chocó de manera frontal con el otro auto. Hasta el momento se desconocen las causas de fondo que causaron el desastre.

Cortan ruta 5 sur tras accidente de tránsito

Al lugar acudieron equipos de emergencias (ambulancias, bomberos y Carabineros) para trabajar en las labores de rescate.

Acorde a la información proporcionada por Carabineros a Meganoticias, hasta el momento habría tres personas lesionadas a causa del accidente de tránsito. En tanto, su estado de salud aún se desconoce.

A raíz del violento suceso, el tránsito en la ruta 5 Sur se encuentra totalmente cortado en ambos sentidos, por lo que quienes busquen ingresar o salir a Villa Alegre, deben hacerlo a través de San Javier.