Tendrá 55 kilómetros y beneficiará a siete comunas: ¿Cuándo estará listo el Bypass Talca?

El tránsito hacia el sur por la Ruta 5 genera congestión en las comunas aledañas, porque hay tramos que pasan por en medio de ellas, afectando el desplazamiento de los automovilistas locales. Una situación así ocurre en Talca, cuyo corazón es atravesado por la principal arteria vial del país.

Para resolver la problemática, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ideó el proyecto Baipás Talca, que básicamente consiste en la construcción de un "brazo" para la Ruta 5 Sur, alejado de los centros urbanos de las localidades cercanas.

En materia de transporte, los también denominados bypass son alternativas viales que los conductores pueden tomar para evitar el tránsito por zonas congestionadas. La iniciativa ya inició su tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), aunque permanecerá suspendida hasta enero de 2026.

¿En qué consiste el Baipás Talca?

Con una extensión de 55,8 kilómetros, se traducirá en un nuevo tramo de doble calzada con dos pistas por sentido. Tendrá enlaces en las intersecciones con rutas importantes, atraviesos desnivelados con carreteras secundarias, pasarela peatonal, paraderos de buses, área de servicios generales y de atención de emergencias.

También poseerá puentes para cruzar los ríos Lircay y Maule, además de un sistema de cobro de peaje mediante pórticos free flow, entre otras obras.

"La materialización del baipás proporcionaría aumento en la seguridad y la reducción de riesgos mediante la implementación de nuevas infraestructuras, vigilancia permanente, mejoras en la relación con las comunidades locales y la incorporación al programa 'Chile Sin Barreras' y promoción del desarrollo regional", señaló en su propuesta la Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán.

¿A qué comunas beneficiará y cuándo estará listo?

El proyecto beneficiará especialmente a comunas de la región del Maule, pues además de Talca, abarcará a San Rafael, Pelarco, Maule, las cercanías de San Clemente, San Javier y Villa Alegre.

De norte a sur, el nuevo "brazo" de la Ruta 5 Sur iniciará en su kilómetro 226, poco antes de llegar a San Rafael, y terminará en su kilómetro 280, después de San Javier. La siguiente imagen muestra un mejor detalle:

El Baipás Talca pretende disminuir la congestión vial de las principales comunas del Maule (Survias)

Cuando se reanude la tramitación en el SEA —suspendida a petición de la propia sociedad concesionaria, que solicitó más tiempo para reunir los antecedentes que respondan las rectificaciones al proyecto—, se espera que esta se ejecute según los plazos estimados.

En ese sentido, se espera que el Baipás Talca entre en operación durante el segundo semestre de 2030. Recordar que, de acuerdo a las pretensiones del MOP, la idea original era que estuviera operativo en 2029.

