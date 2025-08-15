"Se ríe del dolor de una familia": Padre del cabo Florido tras fuga de cárcel de reo involucrado en la muerte de su hijo

15 ag. 2025 - 10:27 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta mañana, Gendarmería informó la fuga de tres peligrosos reos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso. Los sujetos fueron identificados como Claudio Fornes Vicuña, Jairo González Miranda y Juan González Quezada, este último sindicado como el asesino del cabo David Florido Cisternas, crimen ocurrido en 2022.

A propósito de este hecho, Meganoticias Siempre Juntos tuvo la oportunidad de comunicarse con Juan Carlos Florido, padre del cabo asesinado, quien entregó sus impresiones frente a la fuga de los tres sujetos.

¿Qué dijo el padre del cabo Florido?

Juan Carlos relató que se encontraba en una comisión de servicio de su trabajo cuando lo llamó su señora, quien le manifestó la noticia. "Me dijo que había habido una fuga en la cárcel de Valparaíso, donde uno de los delincuentes que se fugó era el asesino de mi hijo", señaló.

"A mí me llama mucho la atención que esta persona se haya encontrado detenido en la cárcel de Valparaíso, porque cuando se dio el dictamen final, la defensoría pidió que fuera trasladado a Santiago, a Colina 1, porque estaba cumpliendo su condena en La Serena", relató.

El padre del cabo también cuestionó que "es un asesino de alta peligrosidad, entonces me llama bastante la atención que haya estado en Valparaíso. Así que mi descontento es bastante grande, soy el más sorprendido con respecto a estas resoluciones que toma el Poder Judicial y no se lo manifiesta a las familias, a las víctimas".

En esta misma línea, expuso que "Valparaíso no tiene una cárcel de excelente seguridad, ya que ha habido fugas anteriores".

El reo fugado, además, tenía antecedentes policiales previos por otros delitos graves, "por lo mismo se le dio cuarenta años de sentencia. Por eso me llama bastante la atención que haya estado en una cárcel en la que la seguridad no es la mejor", sostuvo Florido.

"Imagínese cómo estamos nosotros de consternados. Esto no funciona bien y si esta persona no es capturada, tenemos un delincuente de alta peligrosidad suelto en las calles. O tal vez escape del país y no cumpla la condena. Se ríe del dolor de una familia", lamentó.