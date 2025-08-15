Gendarmería informa fuga de tres peligrosos reos en complejo de Valparaíso: Uno está involucrado en muerte del cabo Florido

15 ag. 2025 - 09:17 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este viernes 15 de agosto, Gendarmería, mediante un comunicado oficial, informó sobre la fuga de tres privados de libertad desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

La autoridad informó que los reos tuvieron ayuda desde el exterior para efectuar su escape del recinto.

Tres peligrosos reos se fugan en complejo de Valparaíso

Acorde al comunicado emitido por Gendarmería, "el escape se concretó mientras la población penal se encontraba en horario de encierro en sus respectivos módulos, ocasión en la cual el personal apostado en un puesto de vigilancia, alerta que internos estarían ejecutando una fuga, constituyéndose personal de servicio de manera inmediata".

Se agregó que es en ese "momento en el que se percatan de la presencia de un cable de acero, mediante el cual concretaron su huida. Inmediatamente, se activaron todos los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, procediendo a realizar el censo a la población penal".

La autoridad sostuvo que, de forma paralela, "se dio cuenta al Ministerio Público y se estableció la debida coordinación con las policías para activar la recaptura".

"Gendarmería instruyó la ejecución de sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades y contribuir con el esclarecimiento de los hechos", concluyó la entidad.

Los tres peligrosos reos fueron identificados como Claudio Fornes Vicuña, Jairo González Miranda y Juan González Quezada, este último sindicado como el asesino del cabo David Florido Cisternas, hecho ocurrido el año 2022.