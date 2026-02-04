Alerta por serpiente cascabel suelta en la región de Valparaíso: Veneno puede ser mortal y no hay antídoto en Chile

04 feb. 2026 - 21:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de búsqueda mantiene activo al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso, luego de que vecinos del sector San Juan reportaran el avistamiento de una serpiente cascabel, especie que no habita de forma natural en Chile.

Desde el organismo confirmaron que se activaron los protocolos correspondientes tras acoger la denuncia ciudadana. La directora (s) del SAG en la región de Valparaíso, Miriam Orellana, explicó que "recibimos la denuncia con los canales oficiales y el equipo del sector San Antonio fue al lugar, se hizo un recorrido, un barrido, pero no encontramos rastros de ella. Seguimos atentos a esta situación".

En ese contexto, la autoridad realizó un llamado enfático a la comunidad a no intentar manipular al animal en caso de un nuevo avistamiento. "En ningún caso tocarla, tomarla, nada. Solamente avisarnos. Nosotros estamos atentos con el equipo regional, vamos a actuar de forma inmediata", agregó.

Por su parte, el seremi de Salud (s), Carlos Zamora, confirmó que se trata de un "avistamiento de una serpiente que no es de Chile y, en ese sentido, como red asistencial, específicamente el Hospital Claudio Vicuña tiene a todos sus profesionales en alerta".

El seremi sostuvo que el personal médico cuenta con preparación para enfrentar una eventual emergencia de este tipo. "Favorablemente tenemos médicos que trabajan en urgencias, que tienen conocimiento de cómo tratar este tipo de picaduras. Nosotros esperamos que eso no pase, lo más probable es que la serpiente esté más asustada que todos nosotros y, en ese sentido, dejarles claros y la tranquilidad a la comunidad de que existen tratamientos alternativos frente a una picadura de este tipo", concluyó.