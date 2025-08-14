El argumento de la Corte Suprema para acoger amparo de homicida de Daniel Zamudio: Ordenó reevaluar reducción de condena

14 ag. 2025 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por el abogado Ricardo Bravo, defensor de Alejandro Angulo, uno de los condenados por el asesinato de Daniel Zamudio en 2012. El recurso busca revertir su exclusión de la Comisión de Reducción de Condena de Gendarmería y que así pueda postular a una rebaja de hasta dos meses por cada año cumplido en prisión.

Angulo ya lleva 13 años privado de libertad y actualmente le quedan solo 19 meses para cumplir la pena completa de 15 años de presidio.

¿Por qué fue excluido de la Comisión de Reducción de Condena?

Según documentos judiciales a los que tuvo acceso Meganoticias, la acción constitucional ingresó el 21 de junio. En ella, la defensa acusa que su representado fue excluido del beneficio establecido en la Ley 19.856 —vigente al momento de su ingreso penitenciario— debido a que Gendarmería aplicó los requisitos de la nueva Ley 21.421, que entró en vigor el 9 de febrero de 2022.

La Ley 21.421 no permite reducir la condena en casos de ciertos delitos graves y Gendarmería considera que el homicidio de Zamudio cabe dentro de dichas consideraciones. Ante esto, Bravo argumentó que su cliente cumple condena desde antes de la promulgación de la Ley 21.421 y que, además, esta no es aplicable al delito por el cual fue sentenciado.

La resolución de la Corte Suprema

Finalmente, la Corte Suprema determinó el pasado 11 de agosto que tanto el delito como la condena de Angulo se enmarcan en la Ley 19.856, por lo que “le es aplicable al amparado el estatuto legal anterior a dicha reforma”.

El fallo sostuvo que excluirlo del beneficio bajo la nueva ley constituye una “vulneración de la libertad personal” del recluso. Por ello, ordenó a Gendarmería “examinar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del beneficio conforme a la ley 19.856” vigente al momento de los hechos.

Alejandro Angulo cumple su pena en la Torre 2A de la cárcel de Colina Uno, donde ingresó en 2013. La condena de 15 años y un día finaliza en marzo de 2027, aunque, de aprobarse la reducción, podría salir antes de esa fecha.