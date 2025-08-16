Secuestro del empresario en Quilicura: Dictan prisión preventiva para 4 sujetos

16 ag. 2025 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se desarrolló la audiencia contra 4 personas que fueron detenidas tras estar presuntamente involucradas en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergini, ocurrido el jueves de la semana pasada en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

En específico, se trata de tres imputados de nacionalidad venezolana y un chileno. Luego de la audiencia, el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó la cautelar de prisión preventiva para los 4 individuos.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Una vez que concluyó la audiencia, la fiscal ECOH Paulina Sepúlveda partió señalando que "el Ministerio Público ha formalizado a 4 personas por el delito de secuestro extorsivo y a dos de ellas, además, por receptación de vehículo motorizado, entregando una serie de antecedentes que hicieron al tribunal persuadirse de que los delitos existían y que había presunciones fundadas de participación respecto de los 4 imputados, disponiendo la prisión preventiva de estos por peligro para la seguridad de la sociedad".

Sobre los detalles que se entregaron, la persecutora aclaró que "dos de los imputados habrían tenido participación directa en la ejecución material del secuestro de la víctima desde la comuna de Quilicura y el traslado en el vehículo hasta la comuna de La Pintana".

"Otro de ellos habría sido el dueño de la casa de cautiverio, donde se mantuvo a la víctima en La Pintana. El cuarto partícipe habría sido una persona que entregaba instrucciones mediante videoconferencias a los captores, mientras la víctima se encontraba en la casa de cautiverio", recalcó.

El tribunal dispuso un plazo de investigación de 120 días. Recordar que por el secuestro de Rodrigo Cantergiani otros 6 sujetos ya fueron formalizados el miércoles de esta semana, donde 3 quedaron en prisión preventiva, 2 con internación provisoria (al ser menores de edad) y otro arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y con la prohibición de acercarse a la víctima.

