Experto y las claves para atrapar a sicario en Colombia: Destaca a agregado policial de Carabineros y monitoreo de redes sociales

17 ag. 2025 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de ayer sábado, se dio a conocer que se logró la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, implicado en el sicariato del "rey de Meiggs", en Colombia, luego de que fuera liberado por error de la cárcel en Chile.

Al respecto, Meganoticias Siempre Juntos tuvo la oportunidad de conversar con Gonzalo Araya, Coronel (R) de Carabineros, quien entregó las claves para lograr su ubicación y posterior detención.

¿Qué dijo el experto?

El experto destacó la participación de Mauro Pino, agregado policial de Carabineros en Colombia, evidenciando así una colaboración internacional: "Es una figura que tiene que actuar en este tipo de casos. Coordinar rápidamente con las policías locales, con Chile, de manera tal que entregue rápido la información".

"La función no es estar en una embajada y estar en otro país, sino que también actuar y recopilar información que sea necesaria para el esclarecimiento de un hecho delictual, en donde personas extranjeras cometen un delito en nuestro país y posteriormente se fugan. No es el primer caso", agregó.

"Es muy acertada la decisión de tener al Coronel Pino en Colombia, y, obviamente, se vieron los resultados positivos", concluyó al respecto.

Los errores del sicario que permitieron su captura

Por otro lado, Araya apuntó sus dardos a la falta de experiencia del delincuente, quien, si bien era un sujeto violento, "al darse a la fuga cometió muchos errores (...) Por ejemplo, de mostrarse en un lugar público. Él se descuidó, pensando que no iba a ser encontrado. Tomó contacto con sus familiares de la ciudad".

En esa línea, Luis Ugalde mencionó que, según información que pudo recabar, "el OS9 estuvo monitoreando las redes, es decir, perfiles de Facebook, Instagram, dando con el domicilio de este tipo, un familiar no directo, le dieron la información desde acá de Santiago al coronel Pino, y él la entrega a la policía de Colombia".

"Yo creo que por la juventud de este tipo, lo más probable es que haya mantenido sus redes sociales activas. Una persona joven sin redes sociales, como que no existe", concordó el experto. "Con base en sus perfiles se mantienen bases de datos con delincuentes que son similares y, de una u otra manera, en algún momento se cruza esta información con el análisis de metadatos".

"Eso permite asociarlos a determinadas circunstancias, o aparece algo, donde esta persona se relacionó en algún momento con el delincuente, y eso permite ingresar a las redes sociales", explicó Araya. "Estos delincuentes no dejan de mantener sus redes", cerró.