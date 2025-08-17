Carabineros detuvo a siete sujetos tras allanar domicilios en Cerrillos: Se decomisaron drogas, armamento y teléfonos celulares

17 ag. 2025 - 08:38 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del sábado, se llevó a cabo la detención de siete sujetos por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 34ª Comisaría Vista Alegre, que realizó allanamientos a dos domicilios ubicados en Pasaje José Zapiola y calle Héctor Orrego, en la comuna de Cerillos.

Dichos allanamientos se "llevaron a cabo con previa autorización de Ministerio Público y como conclusión de diversas diligencias de investigación", según consignó el capitán Luis Cofré, oficial de ronda de la Prefactura Santiago Rinconada.

Carabineros detuvo a siete sujetos tras allanamiento

El procedimiento se llevó a cabo con la ayuda del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (G.O.P.E.) de Carabineros, y tuvo como resultado el decomiso de drogas, munición, armamento, prendas por ley de propiedad intelectual, alcohol, fuegos artificiales, dinero y teléfonos celulares.

Además, se logró la recuperación de un vehículo cuyas placas patentes no correspondían.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de Ministerio Público. Se trata de sujetos de nacionalidad chilena, con edades que van desde los 14 hasta los 68 años. Cuatro de ellos no tenían antecedentes penales.