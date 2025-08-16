Nuevo caso de narcotráfico en las Fuerzas Armadas: Tres cabos del Ejército fueron detenidos por retiro de encomienda

16 ag. 2025 - 22:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la Fiscalía confirmó un nuevo caso de narcotráfico al interior de las Fuerzas Armadas, luego de que tres cabos activos del Ejército fueran sorprendidos retirando una encomienda con droga desde una sucursal de Chilexpress en Puerto Aysen, región de Aysén.

¿Qué dijo el Ejército?

A través de un comunicado, el Ejército entregó más detalles del hecho y partió señalando que "de acuerdo a los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones de Chile, tres integrantes del Regimiento N.° 8 'Chiloé' fueron detenidos por la Brigada Antinarcóticos, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley N.° 20.000, en la que también habría civiles involucrados".

"El Ministerio Público, a cargo de la investigación, dispuso que los detenidos fueran trasladados al cuartel de la PDI en Coyhaique, quedando a la espera de la audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía, programada para el día 17 de agosto de 2025", agrega la misiva.

Luego, desde la institución afirmaron que "la IV División de Ejército, junto con rechazar toda actividad ilícita que va en contra de los valores y principios institucionales, reitera su compromiso con el cumplimiento de la legalidad vigente y su plena colaboración con las autoridades competentes en el desarrollo de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos".

Hasta ahora, no se ha entregado información certera respecto a la cantidad de droga que mantenía la encomienda y qué sustancias eran.

Todo sobre Fuerzas Armadas