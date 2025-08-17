"De sicariato los colombianos saben, y con mucho dolor": Neme desde Colombia sobre la detención de Alberto Carlos Mejía

17 ag. 2025 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la detención en Colombia de Alberto Carlos Mejía, vinculado al sicariato del "Rey de Meiggs", Meganoticias Siempre Juntos contactó con José Antonio Neme, conductor de Mucho Gusto, quien se encuentra en ese país.

El periodista abordó qué es lo que se sabe en Colombia con respecto a la detención de sujeto, además de relatar cómo se está llevando el caso en los medios colombianos.

"Les comento la escasa información que se tiene de la detención del sicario venezolano (...) Básicamente, llama la atención a la prensa local la manera como se concreta esta detención, con un sicario teñido, o decolorado, que intentó, me imagino, o cambiar su aspecto o abrazar una moda bastante cuestionable desde el punto de vista estético", partió Neme.

"Y, además, caminando en una zona residencial, no en un operativo especial, ni en una situación de cautiverio o muy escondido. Un individuo que va caminando, casi como que a comprar el pan, y es interceptado por la policía, lo que habla de muchas cosas, de la coordinación de la policía chilena y colombiana", agregó.

En ese sentido, el conductor de Mucho Gusto señaló que "al menos, ya con esto, uno podría ser positivo y decir 'bueno, acá comienza a esclarecerse el caso'".

¿Cómo han llevado los medios colombianos la detención?

Eso sí, según el relato del conductor, los medios colombianos no abordaron todas las implicancias legales que tuvo la salida de Mejía de Chile: "En este país acaban de enterrar a un senador hace una semana, que fue asesinado por un sicario de 15 años. Así que de sicariato los colombianos saben bien, y con mucho dolor".

"Pero sí, vi algunos medios. Una caluguita, un par de informaciones ayer, pero el titular llegaba a 'detienen a sicario que se fugó de Chile', la trastienda no tiene mucho que ver con los medios colombianos", expresó.

Finalmente, Neme entregó sus impresiones sobre el caso, sosteniendo que "a mí me parece que la frontera entre Colombia y Venezuela es una de las más complejas de continente. Es muy extensa, muy accidentada geográficamente... Probablemente, si él hubiera cruzado la frontera, no tendríamos este desenlace. (...) No me cabe ninguna duda de que él iba a hacer una escala familiar y su próximo destino era ir a Cúcuta y de ahí cruzar hacia Venezuela".